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Распространение коронавируса нового типа

Нарушителей режима самоизоляции в Москве будут выявлять с помощью видеокамер

К нарушителям может быть применена административная ответственность

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Система видеонаблюдения будет использована в Москве для выявления нарушителей режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Московские полицейские напоминают гражданам о необходимости соблюдения режима самоизоляции с целью предотвращения заражения и распространения коронавирусной инфекции. Используется система видеонаблюдения в совокупности с автоматической идентификацией лиц для выявления нарушителей режима, к которым может быть применена административная ответственность", - сказали в ведомстве.

В главке ведомства призвали москвичей не посещать общественные места и снизить число личных контактов.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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