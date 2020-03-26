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В Гидрометцентре сообщили, что похолодание и снег придут в Москву на следующей неделе

По данным синоптиков, температура приблизится к норме

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Заметное понижение температуры, дождь и небольшой снег придут в Москву в начале следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Меняется циркуляция и характер погоды. В связи с этим в понедельник уже небольшой дождик и понижение температуры на 4-5 градусов, а во вторник - осадки, потому что ночные температуры прогнозируются отрицательными, а дневные около 5 градусов. Нас ждет заметное понижение температуры", - сказал он.

По словам Вильфанда, во вторник также возможно выпадение небольшого снега, а температура в этот день приблизится к норме после череды ярких аномалий. На сколько дней задержится похолодание в Москве, метеорологам еще предстоит уточнить. "Подсчеты еще будут детализироваться. Пока что прогнозы расходятся", - пояснил он.

По данным Гидрометцентра, в понедельник ночью в Москве ожидается 0-5 градусов тепла, днем - 6-11 градусов тепла, во вторник ночью - 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, днем - 2-7 градуса тепла.

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