Москвичам рекомендуют воздержаться от посещения религиозных объектов

"Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов", - написал мэр на своем сайте .

Также в столице с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, при этом аптеки останутся открытыми. "С 28 марта по 5 апреля 2020 года временно остановить работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров непродовольственных товаров первой необходимости, в том числе с условием доставки", - значится в документе.

В своем блоге Собянин объяснил, что реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости не изменится.

"Непродовольственные товары первой необходимости: санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, сухие и влажные салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубные паста и щетки, туалетная бумага и гигиенические прокладки, стиральный порошок, свечи и спички, детские принадлежности (подгузники, пеленки, шампуни, крем от опрелостей, бутылочки для кормления и соски-пустышки), автомобильный бензин и дизельное топливо", - говорится в публикации.

В указе мэра сообщается, что все рестораны, кафе и бары Москвы, кроме столовых при предприятиях, должны также временно приостановить свою работу. "С 28 марта по 5 апреля 2020 года временно остановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещений гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и другие предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций", - отмечается в указе.

Как отметил в своем блоге Собянин, введенные ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. По его словам, данные меры абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших.

"Должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских). Исключение из этого правила составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги - все они по-прежнему будут доступны. Не вводится никаких ограничений на оказание услуг дистанционным способом или путем курьерской доставки", - написал мэр.

Также указ предписывает приостановить работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.