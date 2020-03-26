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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Москвичам рекомендуют воздержаться от посещения религиозных объектов

Кроме того, в столице с 28 марта по 5 апреля не будут работать магазины, кафе, рестораны и парки
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал верующих воздержаться от посещения религиозных объектов из-за коронавируса.

"Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов", - написал мэр на своем сайте.

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Также в столице с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, при этом аптеки останутся открытыми. "С 28 марта по 5 апреля 2020 года временно остановить работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров непродовольственных товаров первой необходимости, в том числе с условием доставки", - значится в документе.

В своем блоге Собянин объяснил, что реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости не изменится.

"Непродовольственные товары первой необходимости: санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, сухие и влажные салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубные паста и щетки, туалетная бумага и гигиенические прокладки, стиральный порошок, свечи и спички, детские принадлежности (подгузники, пеленки, шампуни, крем от опрелостей, бутылочки для кормления и соски-пустышки), автомобильный бензин и дизельное топливо", - говорится в публикации.

В указе мэра сообщается, что все рестораны, кафе и бары Москвы, кроме столовых при предприятиях, должны также временно приостановить свою работу. "С 28 марта по 5 апреля 2020 года временно остановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещений гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и другие предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций", - отмечается в указе.

Как отметил в своем блоге Собянин, введенные ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. По его словам, данные меры абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших.

"Должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских). Исключение из этого правила составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги - все они по-прежнему будут доступны. Не вводится никаких ограничений на оказание услуг дистанционным способом или путем курьерской доставки", - написал мэр.

Также указ предписывает приостановить работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки. 

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Кроме того, большие парки в столице закроют для посещения. "С 28 марта по 5 апреля 2020 года временно остановить посещение гражданами территорий общественного значения - ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, <...> музея-заповедника "Царицыно", музея-заповедника "Коломенское", парка "Зарядье", музея-усадьбы "Кусково", парка кльтуры и отдыха "Сокольники", - значится в документе.

Как уточнил в своем блоге Собянин, объявленные ранее семь выходных дней являются серьезной мерой для предотвращения распространения инфекции COVID-19. Поэтому в столице принят ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность.

С 28 марта по 5 апреля 2020 года вводятся дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей.

"Вчера президент обратился к народу с посланием о проблемах, связанных с коронавирусом, и системных мерах по преодолению кризиса. В том числе, он объявил о предстоящей нерабочей неделе и призвал всех побыть дома. Это дает нам дополнительные возможности по борьбе с распространением инфекции", - пояснил в блоге.

О вирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (11:38 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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