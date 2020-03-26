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Косметическая фабрика "Свобода" перешла на выпуск антисептиков и антибактериальных средств

В апреле предприятие планирует выпустить 500 тыс. флаконов антисептического геля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Одна из старейших косметических фабрик Москвы "Свобода" перешла на изготовление антибактериальных и антисептических средств, сообщил ТАСС в четверг гендиректор предприятия Евгений Пантелеев.

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"Фабрика "Свобода" перешла на выпуск антибактериальных и антисептических средств. Планы разработки и выпуска новинок из традиционного ассортимента приостановлены. На апрель запланирован выпуск 500 тыс. кусков твердого и 20 тыс. флаконов жидкого антибактериального мыла, 0,5 млн флаконов антисептического геля и 0,5 млн флаконов антисептического лосьона, 100 тыс. флаконов детского жидкого мыла с антибактериальным эффектом и 700 тыс. штук хозяйственного мыла", - сказал Пантелеев.

Предприятие сумело быстро отреагировать на потребности жителей Москвы, сообщил ТАСС руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Сегодня многим промышленным предприятиям Москвы приходится в срочном порядке перестраиваться под изменившиеся условия. Пищевые комбинаты готовы увеличить объем поставок, если возникнет такая необходимость. Производители косметических средств и фармацевтические предприятия переходят на выпуск антисептиков и других средств защиты, потребность в которых выросла в десятки раз. Косметическое производство "Свобода" быстро сориентировалось и отозвалось на запросы жителей, со своей стороны мы готовы оказать необходимую помощь и поддержку компании в этой работе", - сказал глава департамента.

Вопрос об обеспечении населения антисептиками в связи с пандемией коронавируса поднимался неоднократно, в том числе представителями федеральных органов власти. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила на пленарном заседании верхней палаты российского парламента о том, что проинформировала президента РФ Владимира Путина об обеспокоенности сенаторов этой проблемой.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (11:45 время мск) — добавлен комментарий руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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