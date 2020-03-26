Полицейские задержали мужчину, распылявшего неизвестную жидкость на ж/д пути МЦК

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на станции Московского центрального кольца "Лужники" мужчину, который распылял на железнодорожные пути неизвестную жидкость. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на четверг задержан молодой человек на станции МЦК "Лужники", который из пульверизатора распылял на пути неизвестную жидкость, от чего пошла химическая реакция. На лице у мужчины был респиратор, а на руках перчатки. В настоящее время он задержан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, неизвестное вещество направлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.