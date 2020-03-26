В Гидрометцентре опровергли данные о "болотистой" погоде в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг сообщения о "болотистой" погоде в Москве на следующей неделе. "Болотистым" будет барическое поле в этот период, а погода будет по-весеннему непредсказуемой.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что "болотистую" погоду прогнозируют в Гидрометцентре в течение недели, объявленной нерабочей.

"Я эти слова употреблял в другом контексте. Дело в том, что для прогноза наиболее значимой характеристикой является поле давления. И вот до сих пор барическое поле было ярко выраженное - мощный антициклон, область высокого давления. А в начале следующей недели мы прогнозируем, что барическое поле будет не очень хорошо выраженным. Метеорологи называют его градиентным: оно размытое, спокойное, как болото. Потому метеорологи часто говорят "болотистое", - пояснил Вильфанд.

По его словам, прогнозирование в контексте такого "болотистого" барического поля немного сложнее, а погода более непредсказуема.

"Если о погоде, то на следующей неделе весна напомнит нам, что у нас своеобразная широта. У меня часто спрашивают, когда придет настоящая весна. А она уже пришла! В наших широтах весна переменчивая очень", - отметил он.

Ранее Вильфанд сообщил, что заметное понижение температуры, дождь и небольшой снег придут в Москву в начале следующей недели.