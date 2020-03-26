Представитель ВОЗ в РФ: жесткий карантин в Москве пока не нужен

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Введение жесткого карантина в Москве и других городах России из-за коронавируса по примеру Италии и Испании пока не требуется. Об этом заявила в четверг в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Если Россия и Москва смогут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период, когда вирус угрожает нам всем без тяжелых карантинов. Но если будет нужно, я уверена, что и эта мера будет применяться, но на этот момент, кажется, что она еще не нужна. Я абсолютно доверяю национальным авторитетам, авторитетам в Москве, которые <...> владеют цифрами, которые очень важны", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Вуйнович, есть удачные примеры того, что социальную дистанцию для предотвращения распространения коронавируса можно сохранять и без жестких карантинных мер. "Например, в Сингапуре без жесткого карантина, с прослеживанием каждого контакта каждого человека, который заразился, даже самоизоляцией все хорошо обошлось. Есть Япония и другие [примеры]", - указала она.

Она также высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в России.

"Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс", - сказала Вуйнович. "Россия практически опередила инфекции своей подготовленностью", - добавила она.

Вуйнович обратила внимание на беспрецедентный характер мер, которые принимаются в российских аэропортах. "Это беспрецедентно хорошая мера, потому что все в аэропортах хорошо делается, есть тестирование для прилетающих, самоизоляция или изоляция на 14 дней. Меры усиливаются не только в аэропортах, но и в других "точках пересечения", сказала Вуйнович.

По ее словам, он полностью соответствует рекомендациям ВОЗ. "Россия практически опередила инфекции своей подготовленностью", - отметила Вуйнович.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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