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Металлозавод на западе Москвы построит новый производственный корпус к 2024 году

Инвестиции в проект составят 95 млн рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Столичный завод металлоконструкций "Сатра-СГ" в Западном административном округе расширит действующее производство и построит новый производственный корпус к 2024 году. Соответствующее решение было принято Градостроительно-земельной комиссией Москвы, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"На рассматриваемой территории планируется расширение производственной инфраструктуры предприятия: строительство новых и реконструкция существующих строений общей площадью до 10,5 тыс. кв. м. По итогам реализации проекта будет создано 75 новых рабочих мест, инвестиции в проект составят 95 млн рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По данным пресс-службы, в настоящее время на территории завода размещается участок по изготовлению композитных стекол, участок по сборке статических светодиодных указателей с подсветом трафаретов на стекле, динамических табло и стоек экстренной связи, участок по выпуску наборов реагентов диагностических, цех металлоконструкций.

По итогам модернизации, как отмечает пресс-служба, на земельном участке обновятся существующие производственные мощности, будут снесены устаревшие временные ангары, павильоны и другие сооружения, а на освобождающихся площадях возведут новые производственные и административные здания.

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