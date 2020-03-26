Полиция Москвы просит предупредить пожилых родственников о бдительности из-за коронавируса

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Столичная полиция просит москвичей предупреждать своих пожилых родственников о возможном дистанционном мошенничестве в условиях коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Московская полиция запустила хэштэг #РасскажиРодителям, направленный на предупреждение граждан пожилого возраста о возможных дистанционных мошенничествах. Сотрудники полиции предлагают молодому поколению москвичей сообщить пожилым родственникам о том, что в условиях объявленных ограничительных мер для людей старше 65 лет они должны быть особенно бдительными", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что мошенники могут использовать различные приемы, например, сообщать пожилым людям о несуществующей у их родственников болезни, о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии, о снятии денег со счета или банковской карты.

"Поэтому столичные полицейские настоятельно рекомендуют ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС, ни в коем случае не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники, при поступлении звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, положить трубку и перезвонить в названную ими организацию, или своим близким, ни под каким предлогом не допускать в квартиру посторонних лиц", - заключили в главке.