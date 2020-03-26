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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В СИЗО Москвы не выявлены случаи заболевания коронавирусом

Ранее в интернете появились заявления правозащитников и адвокатов, что в СИЗО может произойти вспышка коронавирусной инфекции

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Случаев заболевания коронавирусом в московских СИЗО нет. Об этом ТАСС сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

"В связи с попытками распространения ложной информации сообщаем, что на сегодняшний день в следственных изоляторах Москвы, как и в других учреждениях угловно-исполнительной системы случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет", - подчеркнули в управлении ФСИН.

Ранее в интернете появились заявления правозащитников и адвокатов, что в СИЗО может произойти вспышка коронавирусной инфекции.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса предприняты в столичных следственных изоляторах.

В новость внесены изменения (15:20 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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