{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Москве росгвардейцы раздали памятки пожилым людям с просьбой соблюдать меры профилактики

Также росгвардейцы просили пожилых москвичей воздержаться от выхода из дома без острой необходимости и минимизировать контакт с другими людьми, кроме того, они разъясняли гражданам основные положения указа мэра столицы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии провели акцию, в рамках которой разъяснили пожилым людям необходимость соблюдения мер профилактики во время коронавируса и попросили воздержаться от выхода из дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, находясь на маршрутах патрулирования, провели акцию, в ходе которой разъяснили гражданам пожилого возраста о соблюдении необходимых мер профилактики распространения опасного заболевания. Особое внимание правоохранители уделяют лицам старше 65 лет, поскольку данная возрастная группа находится в зоне повышенного риска", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что росгвардейцы просят пожилых москвичей воздержаться от выхода из дома без острой необходимости и минимизировать контакт с другими людьми во избежание заражения, а также разъясняют гражданам основные положения указа мэра Москвы в части, касающейся самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, и раздают специальные памятки с номерами телефонов, по которым пожилые люди могут обратиться к специалистам в случае ухудшения самочувствия.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Москомстройинвест продолжит проверки девелоперов в нерабочую неделю
Компания в настоящее время проверяет 16 застройщиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС