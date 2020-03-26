В Москве росгвардейцы раздали памятки пожилым людям с просьбой соблюдать меры профилактики

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии провели акцию, в рамках которой разъяснили пожилым людям необходимость соблюдения мер профилактики во время коронавируса и попросили воздержаться от выхода из дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, находясь на маршрутах патрулирования, провели акцию, в ходе которой разъяснили гражданам пожилого возраста о соблюдении необходимых мер профилактики распространения опасного заболевания. Особое внимание правоохранители уделяют лицам старше 65 лет, поскольку данная возрастная группа находится в зоне повышенного риска", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что росгвардейцы просят пожилых москвичей воздержаться от выхода из дома без острой необходимости и минимизировать контакт с другими людьми во избежание заражения, а также разъясняют гражданам основные положения указа мэра Москвы в части, касающейся самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, и раздают специальные памятки с номерами телефонов, по которым пожилые люди могут обратиться к специалистам в случае ухудшения самочувствия.