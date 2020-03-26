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Распространение коронавируса нового типа

Собянин проверил работу нового колл-центра по ситуации с коронавирусом

С начала работы горячей линии операторы приняли свыше 267 тыс. звонков
Мэр Москвы Сергей Собянин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг посетил новый колл-центр правительства Москвы, сотрудники которого информируют граждан по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Мы открываем мощнейший колл-центр на базе самой большой школы в России. Эти люди будут работать как с пожилыми, так и с теми москвичами, у кого есть вопросы, связанные с ограничительными мерами, которые вводятся", - сказал Собянин.

Он напомнил, что изначально в Москве вводился карантин для прибывающих из неблагополучных по коронавирусу стран. Затем было принято решение о переводе на дистанционное обучение школьников, а также о том, что москвичи старше 65 лет переводятся на домашний режим, в том числе и те, кто продолжал работать.

"Все эти меры, которые вводятся постепенно одна за другой, требуют разъяснения", - сказал Собянин.

Колл-центр правительства Москвы, связаться со специалистами которого можно по телефону +7 (495)-870-45-09, начал работу 4 марта в спортзале школы № 1409 на Ходынском бульваре. С 17 марта был развернут второй колл-центр в здании школы № 548 на территории ЗИЛ на проспекте Лихачева.

Прием звонков в двух колл-центрах осуществляют 370 операторов, являющихся сотрудниками центров госуслуг "Мои документы": 100 человек на Ходынском бульваре и 270 человек - на ЗИЛ. Звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 21:00.

О работе колл-центров

С начала работы горячей линии операторы приняли свыше 267 тыс. звонков. Доля звонков с целью получения консультации составляет почти 70%. За оформлением больничных листов и справок обратились почти 45 тыс. жителей. С 23 марта колл-центр приступил к приему звонков от пожилых и хронически больных москвичей, которым предстоит провести несколько недель на домашнем режиме.

Для оказания помощи сформирована сеть из социальных работников (7 тыс. человек с возможностью увеличения до 13 тыс. человек) и волонтеров (800 человек с возможностью увеличения до 2 тыс. человек).

За последние двое суток работы горячей линии поступило более 15 тыс. обращений с запросом на оказание различных социальных услуг. Наиболее востребованы услуги по доставке лекарств и продуктов питания. Порядка 62% поступивших заявок уже выполнены.

Кроме того, 10 психологов в первый день работы приняли более 400 звонков от москвичей, находящихся дома в режиме самоизоляции и нуждающихся в психологической помощи. В случаях, когда нужна более длительная глубокая работа с психологом, специалисты рекомендуют обратиться в Московскую службу психологической помощи населению, в том числе через чат или Skype. Также для всех москвичей в круглосуточном режиме продолжает работать телефон неотложной психологической помощи 051.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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