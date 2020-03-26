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Распространение коронавируса нового типа

Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней в конце следующей недели

Ранее стало известно, что число заразившихся в Москве коронавирусом увеличилось до 136
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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следующая неделя является нерабочей в рамках мер профилактики коронавируса, решение о продлении нерабочих дней будет принято в конце следующей недели. Об этом сообщила в четверг сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Сегодня все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, будут приняты адекватные меры", - сказала она в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос о том, продлятся ли нерабочие дни больше, чем на неделю.

Сегодня днем стало известно, что в Москве выявили 136 случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся возросло с 410 до 546.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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