Москвичей предупредили об осложнении дорожной обстановки в преддверии нерабочей недели

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил горожан об осложнении дорожной обстановки в Москве, начиная с 27 марта, в преддверии официальной общероссийской нерабочей недели, которая продлится с 28 марта по 5 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службе учреждения.

"Завтра, 27 марта, ожидается осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область. Мы прогнозируем, что количество поездок может увеличиться, так как, вероятнее всего, многие жители поедут на дачи. К тому же в эти выходные синоптики обещают теплую солнечную погоду", - говорится в сообщении.

В ЦОДД прогнозируют, что вечерний час пик будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15 часов и будут продолжаться до 21-22 вечера. Основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.

"Мы просим водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Выезжать за город лучше до 15 часов или после окончания вечернего часа пик. Не забывайте дезинфицировать все поверхности автомобиля, которых вы касаетесь, дольше и чаще мойте руки. Берегите себя и окружающих", - отметили в учреждении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.