В Гидрометцентре прогнозируют снижение температуры в Москве сразу на 10 градусов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Резкое похолодание сразу на 10 градусов придет в столицу в предстоящий понедельник. Москвичей ждет легкий мороз даже в дневное время суток, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы предупреждали о похолодании, но теперь стало ясно, что оно будет более значительным и резким, чем ожидалось ранее. Будет больше, чем на 10 градусов изменение температуры уже с понедельника", - сказал он.

По словам Вильфанда, похолодание задержится в столице минимум на три дня. Кроме того, в этот период ветер будет северным.

По данным Гидрометцентра, в пятницу днем в Москве прогнозируется 11-13 градусов тепла, в субботу и воскресенье - 13-15 градусов выше ноля, в понедельник и вторник - 1 градус мороза - 4 градуса тепла, в среду - от ноля до 5 градусов тепла.

Ранее Вильфанд сообщал, что заметное понижение температуры, дождь и небольшой снег придут в Москву в начале следующей недели.