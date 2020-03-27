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ЦОДД предупредил водителей о возможных пробках в Москве

Специалисты советуют выезжать за город до 15:00, после 20:00-21:00. Или завтра утром

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Автомобилистов в Москве предупредили о возможных пробках в связи с предстоящими длительными выходными. Об этом сообщается в пятницу в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Сегодня ждем "дачные пробки", примерно такие же, как перед майскими праздниками, на вылетных и кольцевых магистралях. Если вам тоже за город, выезжайте до 15:00, после 20:00-21:00. Или завтра утром", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 28 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочая неделя в связи с коронавирусом.

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