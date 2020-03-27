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Торговые центры "Мега" в Московском регионе закроются на время выходной недели

В этот период в ТЦ продолжат работать гипермаркеты, аптеки и магазины непродовольственных товаров первой необходимости
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© Валерий Матыцин/ТАСC

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Торговые центры "Мега" в Московском регионе временно закроются для посетителей с 28 марта по 5 апреля, на объявленной нерабочей неделе, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-владельца торговых центров Ingka Centres.

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"Согласно решению органов государственной власти "Мега Теплый Стан", "Мега Белая Дача" и "Мега Химки" на период с 28 марта по 5 апреля включительно временно приостанавливают работу", - сообщили в компании.

В этот период в торговых центрах продолжат работать гипермаркеты, аптеки и объекты реализации непродовольственных товаров первой необходимости.

Ingka Centres также не будет взимать арендную плату и сервисный сбор с арендаторов, которые приостановили работу в связи с исполнением этих предписаний.

В Московском регионе работают три торговых центра "Мега": "Мега Химки", "Мега Белая Дача" (относятся к области) и "Мега Теплый стан" (относится к Москве, но тоже расположена за МКАД). Всего в России есть 14 ТЦ "Мега", расположенные в российских городах-миллионниках.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей, однако зарплаты будут сохранены. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 марта по 5 апреля планируется временно закрыть рестораны, кафе, бары, а также непродовольственные магазины в столице. Аналогичное ограничение действует и в Подмосковье.

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