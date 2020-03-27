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Распространение коронавируса нового типа

Власти Москвы поддержат предприятия, осваивающие дистанционные формы работы

Заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что основные ожидания бизнеса связаны со снижением налоговой нагрузки, ставок арендной платы и предоставлением прямой финансовой поддержки

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Власти Москвы поддержат предприятия, которые в условиях профилактики распространения коронавируса осваиваются дистанционные формы работы. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Мы видим, что подавляющее большинство компаний уже понимает необходимость адаптироваться к новым условиям, многие осваивают дистанционные формы работы, налаживают и расширяют возможности доставки своих товаров и услуг, проводят маркетинговые акции. Именно такая активная и осознанная позиция поможет нам пройти тяжелый период с наименьшими потерями, и с такими компаниями мы будем обсуждать второй пакет мер поддержки", - сказал Ефимов. Он напомнил, что в течение недели созданный в мэрии профильный оперативный штаб внедрил эффективные алгоритмы мониторинга текущего состояния рынков, также заработали горячая линия и онлайн-сервис центра поддержки экономики Москвы.

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По словам Ефимова, анализ обращений, поступивших в центр, показал, что основные ожидания бизнеса связаны со снижением налоговой нагрузки, ставок арендной платы и предоставлением прямой финансовой поддержки. В результате в число первоочередных инструментов, которые были утверждены 24 марта на заседании городского правительства, вошли меры налоговой поддержки и помощи в сфере арендных отношений. Среди них отсрочка по уплате авансовых платежей по земельному налогу и налогу на имущество, а также по уплате торгового сбора.

Кроме того, напомнил Ефимов, вводится ряд мер по поддержке арендаторов городского имущества, в первую очередь организаций, деятельность которых сегодня ограничена. "Мы предложили освободить их от арендной платы на время действия ограничений. В основном, это организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры, спорта и просвещения. Также принято решение вдвое снизить арендную плату для тех организаций, которые арендуют имущество у метрополитена, и предоставить отсрочку по арендным платежам на три месяца общепиту, гостиницам и туроператорам", - напомнил Ефимов.

В пресс-службе заместителя мэра также пояснили, что за неделю в центр поддержки экономики поступило порядка 400 обращений, в основном от бизнеса, который подвергся существенным ограничениям - торговля, пункты питания, бытовые услуги и организации, работающие в сфере массовых мероприятий.

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