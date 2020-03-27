В Москве запустили новый участок Некрасовской линии метро

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Новый участок Некрасовской линии метро Москвы от "Косино" до "Лефортово" открыли в пятницу для пассажиров. На этом участке расположены станции "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская" и "Авиамоторная", которые теперь соединены с действующими станциями "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино".

"Метро в Москве строилось в самые сложные и тяжелые времена. Строится и сегодня, когда ситуация непростая. Закончили строительство одной из крупнейших веток метро в Москве, 22 км, десять станций от "Некрасовки" до "Лефортово". Запускали его в два этапа, сегодня запускаем второй и последний этап. Ветка важнейшая, она улучшит транспортную доступность около миллиона граждан, разгрузит "Таганскую" (Таганско-Краснопресненскую - прим. ТАСС) ветку метро", - сказал в ходе открытия мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что строительство линии было очень сложным: десятки переходов через магистрали, железнодорожные пути, линии метро, автодороги, множество линий коммуникаций газа и водопровода. Помимо самой линии создан еще крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел "Нижегородская", где сходятся МЦК, Большая кольцевая линия метро строящаяся, Горьковское направление железной дороги, Некрасовская линия метро, Северо-Восточная хорда, Рязанский проспект.

"Она (связка коммуникаций - прим. ТАСС) войдет в пятерку крупнейших европейских транспортно-пересадочных узлов; по количеству пересадок или линий транспорта она будет, скорее всего, второй в Европе после парижской. Я хотел поблагодарить строителей за титаническую работу, которую они провели, и поздравить москвичей. Это, действительно, великий объект и великая стройка", - заключил мэр.

На карте Московского метрополитена Некрасовская линия (розовая) - 15-я по счету. Ее строили поэтапно. Первый участок из четырех станций был запущен 3 июня 2019 года, для пассажиров открылись станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". После запуска второго участка линия стала одной из самых длинных среди строящихся сейчас в столице - более 15 км.

Общая протяженность второго участка Некрасовской составляет 11,7 км. На нем находятся станции "Окская", "Юго-Восточная", "Нижегородская", "Стахановская" и "Авиамоторная". На этом участке специалисты построили двухпутные тоннели от станции "Косино" до "Нижегородской". Во время создания станции "Нижегородская" строители использовали новейшую технологию top-down, когда подземная часть возводится "сверху-вниз" от уровня земной поверхности с возможностью параллельного строительства сооружений вверх. Благодаря этому строители сократили расходы, сроки и площадь работ, что важно, так как станцию создавали в условиях плотной городской застройки.

Экономия - до 20 минут в день

Решение о строительстве Некрасовской линии метро Сергей Собянин принял в 2011 году. В проектировании линии участвовали специалисты из Москвы, Татарстана, Петербурга и Белоруссии. Строительство началось в 2012 году. Новая линия обеспечит быстрым и комфортным городским транспортом 800 тыс. жителей Нижегородского, Косино-Ухтомского и Рязанского районов, Выхино-Жулебино, Некрасовки, Текстильщиков, Кузьминок, а также Люберец и других близлежащих городов Подмосковья.

В среднем пассажиры смогут экономить на дороге до 20 минут в день. Кроме того, Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который сейчас перегружен. Также открытие новых станций уменьшит нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть, включая Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе.

Кроме того, в первые годы эксплуатации Некрасовская линия будет напрямую связана с Большой кольцевой линией. Пассажиры смогут без пересадки проехать от Некрасовки до Лефортово.