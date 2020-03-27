ГИБДД Москвы минимизирует присутствие нарушивших ПДД водителей в стационарных постах ДПС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы сведет к минимуму нахождение водителей, нарушивших Правила дорожного движения, в помещениях стационарных постов ДПС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел об административных правонарушениях при наличии полномочий по принятию решения по делу у должностного лица непосредственно на месте совершения правонарушения и отсутствии обстоятельств, препятствующих принятию такого решения, должно быть исключено, а нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС - минимизировано", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что в случае, если водителю для оформления правонарушения будет необходим личный прием в ГИБДД, ему назначат конкретную дату и время явки, прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности через окна приема.

Ранее МВД сообщало, что Госавтоинспекция России минимизирует общение с гражданами в ходе предоставления госуслуг, а также при рассмотрении административных дел. Кроме того, ГИБДД временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации транспортных средств. Соответствующее распоряжение МВД России уже направлено на места.