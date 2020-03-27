В Москве выписали 18 человек, заразившихся ранее коронавирусом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Восемнадцать человек, ранее заразившихся новой коронавирусной инфекцией, выписаны в Москве. Об этом сообщил в пятницу городской оперативный штаб.

"За последние сутки от коронавируса выздоровели еще три пациента. Всего в столице полностью выздоровели и выписаны уже 18 человек", - говорится в сообщении штаба. За последние сутки в городе зафиксировано 157 новых случаев.

"Все заболевшие коронавирусом находятся под наблюдением медиков. Всего в Москве к настоящему моменту выявлено 703 случая коронавируса", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.