Собянин призвал как можно эффективнее использовать выходные для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Выходные дни, которые продлятся во всей России с 28 марта по 5 апреля, необходимо как можно эффективнее использовать для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Указ, принятый президентом [России Владимиром Путиным] о нерабочих днях, продолжает эффективные меры как правительства России, так и региональных [властей]. Нам сейчас нужно использовать их для превентивных мер настолько эффективно, насколько это возможно", - сказал Собянин.