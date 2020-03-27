Собянин призвал как можно эффективнее использовать выходные для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Выходные дни, которые продлятся во всей России с 28 марта по 5 апреля, необходимо как можно эффективнее использовать для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Указ, принятый президентом [России Владимиром Путиным] о нерабочих днях, продолжает эффективные меры как правительства России, так и региональных [властей]. Нам сейчас нужно использовать их для превентивных мер настолько эффективно, насколько это возможно", - сказал Собянин.
В соответствии с указом президента все рабочие дни на следующей неделе - с 30 марта по 3 апреля - будут выходными. Выходными останутся 28-29 марта и 4-5 апреля.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.