Последний этап реставрации здания Малого театра на Серпуховской площади начался в Москве

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Второй, последний, этап реставрации здания Государственного академического Малого театра России начался на Серпуховской площади. Комплексные работы проведут в доходном доме XIX века, сообщается в пятницу на портале мэрии Москвы.

"Начался долгожданный второй этап реставрации ансамбля Серпуховской площади. Доходный дом, где сейчас начинаются работы, расположен по адресу: Серпуховская площадь, дом 36/71, строение 1. Это здание является характерным примером стиля эклектика. Оно находится в распоряжении Государственного академического Малого театра России", - говорится в сообщении.

Здание является выявленным объектом культурного наследия. Оно входит в ансамбль застройки Серпуховской площади, состоящий из двух трехэтажных кирпичных строений, возведенных с разницей в несколько лет. Одно из них находится по адресу: Пятницкая улица, дом 82/34, строение 1. Его комплексную реставрацию провели еще в 2018 году, отмечается на портале.

Реставраторы укрепят фундаменты, восстановят кирпичную кладку, крышу, оконные и дверные проемы, уберут старые перегородки, обновят печи, лестницы и паркет. В здании проведут и подключат новые инженерные системы. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию.

Ожидается, что обновленный памятник архитектуры горожане увидят уже в 2022 году.