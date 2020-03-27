Более 80 открывшихся в Москве ярмарок усилили меры санитарного режима

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Более 80 ярмарок выходного дня открылись в столице на неделю раньше запланированного срока в связи с хорошей погодой, все участвующие в них предприниматели усилили меры по соблюдению санитарного режима из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В Москве установилась хорошая погода, поэтому первая торговая сессия ярмарок выходного дня 2020 года в столице началась на неделю раньше запланированного срока - с сегодняшнего дня. Работу возобновили 82 площадки ярмарок выходного дня <...> В связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции на ярмарках выходного дня приняты необходимые меры по усилению режима санитарно-эпидемиологических мероприятий, мероприятий по текущей дезинфекции ярмарок выходного дня в соответствии с предписанием руководителя столичного управления Роспотребнадзора", - сказал он.

Немерюк подчеркнул, что на ярмарках выходного дня проводится ежедневная уборка внутренней и прилегающей территории с применением дезинфицирующих средств, а также дезинфекция торгового оборудования и мебели не менее трех раз в день. Каждый участник ярмарок обеспечен антисептиком для обработки рук.

Руководитель департамента пояснил, что ярмарки выходного дня созданы и действуют Москве в первую очередь с целью обеспечения жителей и гостей столицы качественной и доступной сельскохозяйственной продукцией, а также для поддержки отечественных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств.

О ярмарках

Первая торговая сессия ярмарок выходного дня пройдет в Москве по 28 июня. По пожеланиям москвичей в этом году ярмарки выходного дня будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 21:00.

"На столичных ярмарках выходного дня реализуется продукция 50 регионов страны, в основном из областей Центрального федерального округа. Всего за время кампании подано более 7,7 тыс. заявок, из которых отобрали более 2 тыс. участников, которые представят свою продукцию", - рассказал Немерюк.

Как уточнили в пресс-службе департамента, больше всего ярмарок выходного дня откроют в ЮАО и ЮЗАО - по 11 площадок в каждом округе. Самая большая ярмарка заработает в районе Строгино на северо-западе Москвы, она будет включать 90 торговых мест. Открылись ярмарки и по 12 новым адресам, подобранным с учетом мнения жителей: на улице 1905 года, Грузинском валу, улице Скаковой, улице Ростокинской, Волгоградском проспекте, улице Южнопортовой, улице Перерва, Коломенском проезде, улице Азовской, Нахимовском проспекте, улице Никулинской, а также вблизи станции метро "Саларьево".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.