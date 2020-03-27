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Нарушения пожбезопасности в детских лагерях в Москве будут устранены к началу сезона

Замначальника ГУ МЧС России по Москве Максим Комаров отметил, что нарушений немного, и они несущественные

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Нарушений требований пожарной безопасности в детских лагерях на территории Москвы немного, они несущественные и будут устранены к началу летнего отдыха. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщил замначальника ГУ МЧС России по Москве - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Максим Комаров.

Он отметил, что в Москве объектов детского отдыха не так много. "Все выявленные нарушения (требований пожарной безопасности) носят режимный характер, либо связаны с проведением косметических или ремонтных работ. Все нарушения до начала летней кампании будут устранены", - сказал Комаров.

Замначальника ГУ МЧС России по Москве напомнил, что в настоящее время из-за распространения коронавируса проверки приостановлены до 1 мая.

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