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Детский омбудсмен Москвы назвала фейком данные о патрулях в школах и ТЦ

Уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская отметила, что родителям стала поступать информация о том, что якобы будут проводиться рейдовые мероприятия по школам - будут искать детей и штрафовать родителей

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Информация о том, что в московских школах и торговых центрах дежурят патрули и задерживают детей и подростков, которые покинули квартиры во время профилактических каникул, не соответствует действительности. Об этом ТАСС в пятницу сообщила уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская.

"Мне поступила информация, которая сейчас гуляет по всем родительским чатам, что с 25 марта по 12 апреля по торговым центрам будут ходить патрули и выявлять детей и подростков, которые покинули квартиры во время профилактических каникул. Это фейковая информация", - сказала Ярославская.

На своей странице в Facebook она отметила, что также родителям поступает информация о том, что в этот период якобы будут проводиться рейдовые мероприятия по школам - будут искать детей и штрафовать родителей.

"Всех поймают, а родителей накажут штрафом. Меня спрашивают, насколько это соответствует действительности. По моей информации, не соответствует, это фейк", - написала она.

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