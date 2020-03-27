Зональный инфоцентр ГУ МВД по Москве переходит на особый режим работы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Зональный информационный центр ГУ МВД по Москве в целях дополнительных мер защиты сотрудников от распространения коронавирусной инфекции будет оказывать услуги по предварительной записи и только в том случае, если их невозможно получить в электронном виде. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"ГУ МВД России по Москве предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции, - сказали в пресс-службе. - В связи с этим личный прием граждан по адресам: ул. Велозаводская, д. 6а и ул. Автомоторная, д. 3, корп. 1, стр. 3, будет осуществляться по предварительной записи и только в отношении услуг, которые невозможно получить в электронном виде".

Такие меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления госуслуг, в том числе по линии информационно-справочной работы. В частности, речь идет о предоставлении справок о наличии или отсутствии судимости, проставлении апостиля на официальные документы, подлежащие вывозу за пределы РФ, выдаче справок о реабилитации жертв политических репрессий и выдаче архивных справок.

Кроме того, людям рекомендуется подавать заявления на предоставление госуслуги и получения справки о судимости в электронном виде через портал gosuslugi.ru.