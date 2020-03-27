Миграционные подразделения Москвы из-за коронавируса перешли на прием по записи

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Столичные миграционные подразделения МВД в условиях коронавируса временно перешли на прием граждан по предварительной записи через портал госуслуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В подразделениях по вопросам миграции Москвы будут предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии УВМ. Прием граждан подразделениями по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с МФЦ Москвы в помещениях многофункциональных центров временно осуществляется по предварительной записи через портал mos.ru", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что прием иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросу продления срока временного пребывания на территории России будет осуществляться сотрудниками подразделений по вопросам миграции по предварительной записи по телефону единой справочной службы Москвы.