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Распространение коронавируса нового типа

Миграционные подразделения Москвы из-за коронавируса перешли на прием по записи

Записаться можно через портал mos.ru и по телефону единой справочной службы Москвы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Столичные миграционные подразделения МВД в условиях коронавируса временно перешли на прием граждан по предварительной записи через портал госуслуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В подразделениях по вопросам миграции Москвы будут предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии УВМ. Прием граждан подразделениями по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с МФЦ Москвы в помещениях многофункциональных центров временно осуществляется по предварительной записи через портал mos.ru", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что прием иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросу продления срока временного пребывания на территории России будет осуществляться сотрудниками подразделений по вопросам миграции по предварительной записи по телефону единой справочной службы Москвы.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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