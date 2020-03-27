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Распространение коронавируса нового типа

Собянин открыл самый крупный в Москве стационар для лечения зараженных коронавирусом

Медучреждение рассчитано на более чем 1,3 тыс. коек
Мэр Москвы Сергей Собянин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый коронавирусный стационар в городской клинической больнице № 15 им. О.М. Филатова на Вешняковской улице. Больница полностью перепрофилирована для лечения граждан с подозрением на COVID-2019 либо с подтвержденным диагнозом; при необходимости в клинику могут быть госпитализированы и беременные женщины.

"В Москве продолжается резервирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Сегодня мы вводим в этот строй самую крупную клинику для борьбы с коронавирусом, рассчитанную на 1,3 тыс. коек. Это крупнейшая площадка в стране, здесь будут работать 2,7 тыс. сотрудников, которые так или иначе будут задействованы. Дай бог, чтобы помощь в полном объеме не понадобилась, но если она понадобится, Филатовская больница готова", - сказал Собянин.

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Он уточнил, что в настоящее время около 2 тыс. человек задействовано на ремонтно-реставрационных работах, чтобы подготовить больничную сеть города для тех вызовов, которые может поставить ситуация с новой коронавирусной инфекцией. Мэр подчеркнул, что сотрудники клиники приняли мужественное решение - работать в такой непростой эпидемиологической ситуации.

"За столь короткое время работали в трех направлениях: безопасность сотрудников, средства индивидуальной защиты у нас в досрочном объеме и количестве; были проведены многочисленные вебинары, лекции, инструктажи, были задействованы кафедры на территории больницы; проинструктировали каждого сотрудника, который будет работать в очаге. Была создан дезинфекционная служба в больнице, которая будет проводить постоянную текущую обработку коридоров и палат. Медикаменты, лекарственные препараты в больнице есть в полном объеме", - сказал в свою очередь главврач ГКБ № 15 Валерий Вечорко.

Три корпуса Филатовской больницы в Москве перепрофилировали и подготовили к приему больных с коронавирусом. Клиника полностью оснащена и располагает всем необходимым для оказания помощи пациентам, которые заболели или имеют подозрение на инфекцию. В общей сложности медучреждение рассчитано на более чем 1,3 тыс. коек, в том числе родильным домом на 170 коек и реанимационным отделением на 111 коек с возможностью расширения до 180 коек. Клиника оснащена самым современным оборудованием для борьбы с осложнениями коронавирусной инфекции: 146 аппаратами ИВЛ и двумя аппаратами ЭКМО.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели семь человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

За последние сутки от коронавируса выздоровели еще три пациента. Всего в столице полностью выздоровели и выписаны уже 18 человек. Кроме того, за последние сутки в городе зафиксировано 157 новых случаев. Все заболевшие коронавирусом находятся под наблюдением медиков. Всего в Москве к настоящему моменту выявлено 703 случая коронавируса.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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