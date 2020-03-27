Торговый комплекс "Садовод" в Москве закрывается до 5 апреля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Рынок "Садовод" приостанавливает работу с 28 марта по 5 апреля в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте торгового комплекса.

"Согласно указу мэра Москвы от 26 марта 2020 года, торговый комплекс "Садовод" временно приостанавливает работу на срок с 28 марта по 5 апреля включительно. Безопасность наших посетителей, сотрудников и арендаторов заложена в стратегию ТК "Садовод" и является приоритетом в работе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории комплекса уже были введены специальные меры по санитарной обработке и дезинфекции всех помещений и поверхностей, в том числе перил и дверных ручек. С 28 марта по 5 апреля на рынке продолжатся профилактические меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Торговый комплекс "Садовод" является одним из крупнейших рынков России. ТК включает 90 тыс. кв. м площадей с 2 тыс. магазинов, включая птичий рынок, садовый центр, вещевые ряды и т. д. Торговый комплекс также является одним из крупнейших объектов для работы китайского торгового бизнеса в России.

Президент России Владимир Путин 25 марта в телеобращении к россиянам в связи с распространением коронавируса в стране и мире объявил следующую неделю нерабочей. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 марта по 5 апреля временно будут закрыты рестораны, кафе, бары, а также непродовольственные магазины.