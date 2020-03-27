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В Москве росгвардейцы в нерабочую неделю обеспечат правопорядок в обычном режиме

Военнослужащие также будут следить за безопасностью населения на станциях метрополитена и вокзалах Москвы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Москве в период нерабочей (из-за коронавируса) недели будут обеспечивать правопорядок в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"В эти дни росгвардейцы продолжат выполнять задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в штатном режиме. Личный состав, заступающий на службу, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Сотрудники подразделений вневедомственной охраны ежесуточно будут нести службу на улицах города с целью предупреждения и пресечения правонарушений. Приоритетное внимание будет уделено охране объектов собственности", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что военнослужащие столичного соединения Центрального округа, как и прежде будут выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на станциях метрополитена и вокзалах Москвы.

"В рамках установленных мэром Москвы ограничений росгвардейцы, находясь на маршрутах патрулирования, продолжат профилактическую разъяснительную работу с гражданами пожилого возраста", - заключили в главке.

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