{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росгвардия Москвы перешла на прием заявлений в сфере оборота оружия в электронном виде

Кроме того, сотрудникам подразделений Росгвардии, а также посетителям измеряют температуру, а прием граждан ведется в защитных масках и перчатках

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Подразделения лицензионно разрешительной работы Росгвардии по Москве перешли на прием заявлений от граждан в электронном формате. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка ведомства, это касается заявлений, связанных с оборотом гражданского оружия и частной охранной деятельности.

"Некоторые изменения внесены в деятельность подразделений лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве. Они переведены на особый график работы. В целях защиты и сохранения здоровья граждан и сотрудников все заявления на оказание госуслуг в сфере оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности принимаются исключительно в электронном виде через Единый портал государственных услуг, а очный прием осуществляется только по предварительной записи", - говорится в сообщении.

Также в Росгвардии отметили, что сотрудникам подразделений, а также посетителям измеряется температура, а прием граждан ведется в защитных масках и перчатках.

"Во всех столичных подразделениях Росгвардии проводится обязательный медицинский осмотр личного состава до и после несения службы", - заключили в ведомстве.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Общественный транспорт в Москве изменит график работы с 28 марта по 5 апреля
Наземный городской транспорт будет работать по расписанию выходных дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС