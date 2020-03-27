Росгвардия Москвы перешла на прием заявлений в сфере оборота оружия в электронном виде

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Подразделения лицензионно разрешительной работы Росгвардии по Москве перешли на прием заявлений от граждан в электронном формате. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка ведомства, это касается заявлений, связанных с оборотом гражданского оружия и частной охранной деятельности.

"Некоторые изменения внесены в деятельность подразделений лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве. Они переведены на особый график работы. В целях защиты и сохранения здоровья граждан и сотрудников все заявления на оказание госуслуг в сфере оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности принимаются исключительно в электронном виде через Единый портал государственных услуг, а очный прием осуществляется только по предварительной записи", - говорится в сообщении.

Также в Росгвардии отметили, что сотрудникам подразделений, а также посетителям измеряется температура, а прием граждан ведется в защитных масках и перчатках.

"Во всех столичных подразделениях Росгвардии проводится обязательный медицинский осмотр личного состава до и после несения службы", - заключили в ведомстве.