Общественный транспорт в Москве изменит график работы с 28 марта по 5 апреля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Общественный транспорт Москвы будет работать по графику выходных с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства российской столицы.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Затем мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому большие парки в столице закроют для посещения с 28 марта по 5 апреля из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

"С 28 марта по 5 апреля наземный городской транспорт будет работать по графику выходных. В эти дни ВДНХ будет закрыта, соответственно, временно отменят автобус №533 "Метро "ВДНХ" - "Метро "Ботанический сад", - говорится в публикации.

Также с 28 марта изменятся несколько маршрутов в районе новых станций Некрасовской линии метро.

Новый участок Некрасовской линии метро Москвы от "Косино" до "Лефортово" был открыт для пассажиров 27 марта.