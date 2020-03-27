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Количество выехавших за МКАД автомобилей в пятницу вечером увеличилось на 15%

Из города уехали 730 тыс. машин
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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Порядка 730 тыс. автомобилей покинули столицу в пятницу вечером, что на 15% больше обычного потока за МКАД. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"К 21:00 из Москвы уехали 730 тыс. машин. Это на 15% (на 110 тыс.) больше, чем в прошлую пятницу. Все, кто не уехал - пожалуйста, оставайтесь дома и проведите эти дни, не выходя на улицу", - говорится в публикации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам и попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.

 

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