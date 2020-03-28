Сбой на Филевской линии метро Москвы произошел из-за перебоев с электричеством

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Перебои с электричеством стали причиной сбоя движения поездов на Филевской линии московского метро. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Перебои с электричеством произошли на Филевской линии Московского метрополитена, в настоящее время нет движения от станции "Киевская" до станции "Кунцевская", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее о прекращении движения поездов от станции "Киевская" до станции "Кунцевская" сообщалось в Twitter столичной подземки.