Движение на Филевской линии московского метро восстановили после сбоя

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Специалисты восстановили движение поездов на Филевской линии Московского метрополитена, где ранее днем произошел сбой.

"Движение на Филевской линии восстановлено", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе метро, движение на Филевской линии осуществляется в соответствии с графиком. Сбой произошел из-за отсутствия напряжения на контактном рельсе.

Движение поездов ранее в субботу было прекращено от станции "Киевская" до станции "Кунцевская", в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалам.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что причиной сбоя движения стали перебои с электричеством.