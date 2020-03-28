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Движение на Филевской линии московского метро восстановили после сбоя

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что сбой возник из-за проблем с электричеством

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Специалисты восстановили движение поездов на Филевской линии Московского метрополитена, где ранее днем произошел сбой.

"Движение на Филевской линии восстановлено", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе метро, движение на Филевской линии осуществляется в соответствии с графиком. Сбой произошел из-за отсутствия напряжения на контактном рельсе.

Движение поездов ранее в субботу было прекращено от станции "Киевская" до станции "Кунцевская", в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалам.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что причиной сбоя движения стали перебои с электричеством.

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