В Москве подтвердили информацию о госпитализации раввина, заразившегося коронавирусом

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) по связям с государственными и общественными организациями Зиновий Коган подтвердил информацию о госпитализации раввина московской синагоги на Большой Бронной Ицхака Когана. Об этом он заявил ТАСС в субботу.

"Да, [он госпитализирован в Коммунарку с коронавирусом]. К нему приехал из Израиля друг, тоже раввин, [так он заразился]", - сказал он ТАСС. По словам вице-президента КЕРООР, в последние два дня ему ничего не известно о состоянии Ицхака Когана.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.