{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Москве подтвердили информацию о госпитализации раввина, заразившегося коронавирусом

Речь идет о раввине московской синагоги на Большой Бронной Ицхаке Когане

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) по связям с государственными и общественными организациями Зиновий Коган подтвердил информацию о госпитализации раввина московской синагоги на Большой Бронной Ицхака Когана. Об этом он заявил ТАСС в субботу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Да, [он госпитализирован в Коммунарку с коронавирусом]. К нему приехал из Израиля друг, тоже раввин, [так он заразился]", - сказал он ТАСС. По словам вице-президента КЕРООР, в последние два дня ему ничего не известно о состоянии Ицхака Когана.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Экскурсия по Дому Мельникова пройдет в прямом эфире
Трансляцию экскурсии можно будет посмотреть в Instagram-аккаунте музея
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС