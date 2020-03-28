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Распространение коронавируса нового типа

Московское метро временно "переименовало" станции "Домодедовская" и "Бабушкинская"

На дверях станций разместили стикеры, на которых их названия обозначаются как "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинская", чтобы напомнить жителям столицы о необходимости оставаться дома из-за коронавируса

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Стикеры, напоминающие пожилым москвичам о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции, разместили на дверях станций столичного метро "Домодедовская" и "Бабушкинская", на них названия станций обозначаются как "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинская". Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичной подземки.

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"Мы разместили на дверях двух станций наклейки с их измененными названиями: "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинская". Таким образом, как и многие компании сейчас, метрополитен напоминает пожилым москвичам и не только оставаться дома, чтобы сберечь здоровье себе и близким", - сказали в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин объявил следующую неделю "нерабочей" из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Затем мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам и попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля. Кроме того, в эти дни в столице будет временно ограничена работа ресторанов, кафе, крупных парков, а также непродовольственных магазинов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 49 человек, умерли четыре пациента. Сообщалось также еще о трех летальных исходах. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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