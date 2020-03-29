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Экскурсия по Дому Мельникова пройдет в прямом эфире

Трансляцию экскурсии можно будет посмотреть в Instagram-аккаунте музея

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Онлайн-экскурсия по первому этажу и подвалу дома-мастерской архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке Москвы пройдет в воскресенье. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Государственного музея архитектуры имени Щусева.

"29 марта директор Музея Виктора и Константина Мельниковых Павел Кузнецов проведет онлайн-экскурсию по первому этажу и подвалу знаменитого Дома. Эфир начнется в 13.00 в Instagram музея", - сообщили в пресс-службе.

Первая онлайн-экскурсия прошла 26 марта - зрители узнали об истории строительства дома. "Вторая экскурсия будет посвящена особенностям планировки Дома Мельникова и изменениям, произошедшим в 1940-х и 1990-х годах. Также Павел Кузнецов продолжит рассказ о системе отопления дома и наглядно продемонстрирует ее работу", - добавили в музее. Экскурсии по Дому Мельникова в формате трансляции проходят впервые, позднее будут объявлены даты новых онлайн-прогулок.

Архитектор Константин Мельников родился в 1890 году в Москве. Его дебютом стал авангардный деревянный павильон "Махорка" на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года в Москве (не сохранился). Всемирную известность Мельникову принес в 1925 году проект павильона СССР на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже (не сохранился) и его последующие проекты рабочих клубов и гаражей необычной запоминающейся формы.

Экспериментальный жилой дом-мастерская в Кривоарбатском переулке - одно из ярчайших произведений архитектора - выдающийся памятник архитектуры XX века, имеющий мировое значение. Дом-мастерская является одним из самых известных жилых строений Москвы 1920-х годов. Он отличается новаторскими конструктивными особенностями, уникальной художественной формой. В 2014 году дом получил статус объекта культурного наследия федерального значения и филиала Государственного музея архитектуры имени Щусева.

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