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Распространение коронавируса нового типа

Московские спасатели начали встречать в аэропортах возвращающихся из-за границы граждан

Они работают в круглосуточном режиме и обеспечены средствами защиты

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Оперативные группы московских спасателей, которые встречают возвращающихся из-за границы граждан, начали работать в аэропортах Москвы. Об этом сообщается в воскресенье на сайте столичной мэрии.

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"Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности организовал работу оперативных групп в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский по встрече и учету прибывающих из-за границы граждан. Это сделано в рамках реализации задач оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

Всего для работы задействовано более 200 человек. В группы входят спасатели, психологи, связисты, фельдшеры. Они дежурят круглосуточно, обеспечены средствами защиты, связи и личной гигиены.

Кроме того, в столице круглосуточно обеспечивают безопасность горожан пожарные и спасатели. "Ежедневно на дежурство заступают более тысячи человек, которые, кроме тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, готовы при необходимости к оперативному проведению дезинфекции в местах массового пребывания людей", - отметил Бирюков.

С 27 марта правительство России поручило Росавиации полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключением стали полеты, организованные для возвращения российских граждан домой.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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