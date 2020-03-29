В больницу в Коммунарке возвратили сбежавшую пациентку с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Женщину с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сбежавшую из больницы в Коммунарке, задержали и поместили обратно в больницу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Женщина, у контрой была диагностирована коронавирусная инфекция, сбежала из больницы в Коммунарке. Она пришла домой на Профсоюзную улицу, по дороге ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. В настоящее время она найдена и помещена обратно в больницу в Коммунарке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заболевание у женщины протекает в легкой форме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал чрезвычайно жестко контролировать соблюдение карантинного режима горожанами, проходящими амбулаторное лечение легкой формы коронавирусной инфекции. По словам мэра, "наблюдение за этими гражданами будет чрезвычайно жесткое", для этого он пообещал задействовать "все технические и организационные средства, которые имеются у города".