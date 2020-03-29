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Распространение коронавируса нового типа

Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом

Ее размер составит 19,5 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/.Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей в месяц в связи с коронавирусом. Об этом сообщил в своем блоге в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки. В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19,5 тыс. рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений", - написал мэр.

Он добавил, что новые вводимые меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого человека.

"Решения, принятые президентом и правительством России, правительством Москвы, дали огромный эффект для снижения непосредственных контактов жителей в целях профилактики распространения COVID-2019. Передвижения по городу снизились на две трети. И это очень хорошо. Хотя очевидно, что далеко не все нас услышали. Сегодня мной подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019", - написал в блоге Собянин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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