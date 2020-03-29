В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника. Об этом в воскресенье сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр столицы подписал указ, согласно которому с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для граждан всех возрастов без исключения.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Собянин уточнил, что в течение недели в Москве заработает система контроля соблюдения домашнего режима и правил передвижения горожан. По его словам, власти столицы будут неуклонно ужесточать контроль в условиях пандемии.

Кроме того, москвичей обязали не покидать дома без крайней необходимости, а также соблюдать дистанцию, минимум, 1,5 м. "Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 м (социальная дистанция). Исключение - только поездки на такси", - уточнил Собянин.

Все организации и предприятия также должны обеспечить гражданам условия для социального дистанцирования. Речь идет о нанесении разметки или установления специального режима посещения.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.