Врачи в Москве отмечают ежедневный прирост пациентов с коронавирусом моложе 40 лет

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Московские медики отмечают ежедневный прирост реанимационных пациентов моложе 40 лет с вызываемым новым коронавирусом заболеванием (COVID-19) с высоким удельным весом искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил главный врач больницы № 40 Денис Проценко на своей официальной странице в Facebook.

"Мы проводим ежедневные обсуждения с анестезиологами-реаниматологами COVID-центров, дистанционные консультации. Видим ежедневный прирост реанимационных пациентов. Первые "нетипичные" выводы - высокий удельный вес ИВЛ среди пациентов моложе 40 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, Проценко уточнил, что в реанимационных отделениях ГКБ №40 сейчас находятся 17 пациентов, из них на ИВЛ - 6 (двое с COVID-19).

"Большинство в положении на животе (положение, которое становится типичным для больных в критическом состоянии). Спасибо команде городских анестезиологов-реаниматологов, ежечасно работающих в этих сложных условиях", - отметил главврач.