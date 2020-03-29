Новые ограничения и дополнительные меры из-за коронавируса действуют в Москве с 29 марта

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Новые ограничения, введенные указом о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения вызываемого коронавирусом заболевания, начали действовать в Москве уже в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

"Предписания и ограничения, установленные указом мэра, начали действовать в Москве с момента его опубликования", - пояснила Пенькова.

Указ мэра Москвы о внесении изменений в указ о введении режима повышенной готовности был опубликован на портале правительства столицы в 19:45 мск 29 марта. Согласно столичному законодательству, официальным опубликованием считается первое размещение полного текста правовых актов на официальном сайте правительства Москвы.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о расширении с понедельника режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

При этом установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя.

Кроме того, Пенькова уточнила ТАСС, что меры за нарушение введенных в связи с распространением коронавируса ограничений еще не определены, столичное правительство примет соответствующие решения в ближайшие время.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.