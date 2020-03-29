{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сервисы доставки продолжат работать при режиме самоизоляции в Москве

Курьерам, которым необходимо будет регулярно передвигаться по городу, могут предоставить информацию для выдачи пропусков

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сервисы доставки продолжат работать на фоне режима самоизоляции в Москве. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Службы доставки продолжают работать в Москве", - сказал Немерюк.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно опубликованному в воскресенье указу мэра Москвы, граждан обязуют не покидать места проживания и пребывания, за исключением случаев обращения за экстренной или неотложной медпомощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также не ограничено перемещение к месту и от места осуществления деятельности и работы. Также не ограничено оказание транспортных услуг и услуг доставки, разрешено следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, реализация которых не ограничена. Кроме того, владельцы домашних животных могут выгуливать их на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, разрешен и вынос отходов в ближайшее место их накопления.

При этом установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя. Меры за нарушение введенных в связи с распространением коронавируса ограничений еще не определены, столичное правительство примет соответствующие решения в ближайшие время.

Планы служб доставки в Москве

"Сервис продолжает работать в Москве и Московской области. Информации о каких-либо ограничениях в отношении курьеров у нас нет. Мы также готовы предоставить информацию для выдачи пропусков курьерам, если они попадут в число тех граждан, кому они будут необходимы для передвижения", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе Delivery Club.

Там добавили, что пока что компания ориентируется на пункты принятого мэром указа, в котором сказано, что место проживания можно покидать для осуществления деятельности, которая не приостановлена. Доставка из заведений общественного питания данным указом разрешена.

"Пока у нас нет информации, что для доставки что-то меняется, "Яндекс.Лавка" и "Яндекс.Еда" продолжают кормить и снабжать продуктами горожан, чтобы им не приходилось выходить из дома", - сообщили ТАСС в пресс-службе фудтех-направления "Яндекс.Такси".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
МЧС предупредило о сильном ветре и гололеде в Москве 30 марта
Жителям рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и отказаться от быстрой езды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС