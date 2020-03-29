Сервисы доставки продолжат работать при режиме самоизоляции в Москве

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сервисы доставки продолжат работать на фоне режима самоизоляции в Москве. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Согласно опубликованному в воскресенье указу мэра Москвы, граждан обязуют не покидать места проживания и пребывания, за исключением случаев обращения за экстренной или неотложной медпомощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также не ограничено перемещение к месту и от места осуществления деятельности и работы. Также не ограничено оказание транспортных услуг и услуг доставки, разрешено следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, реализация которых не ограничена. Кроме того, владельцы домашних животных могут выгуливать их на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, разрешен и вынос отходов в ближайшее место их накопления.

При этом установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя. Меры за нарушение введенных в связи с распространением коронавируса ограничений еще не определены, столичное правительство примет соответствующие решения в ближайшие время.

Планы служб доставки в Москве

"Сервис продолжает работать в Москве и Московской области. Информации о каких-либо ограничениях в отношении курьеров у нас нет. Мы также готовы предоставить информацию для выдачи пропусков курьерам, если они попадут в число тех граждан, кому они будут необходимы для передвижения", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе Delivery Club.

Там добавили, что пока что компания ориентируется на пункты принятого мэром указа, в котором сказано, что место проживания можно покидать для осуществления деятельности, которая не приостановлена. Доставка из заведений общественного питания данным указом разрешена.

"Пока у нас нет информации, что для доставки что-то меняется, "Яндекс.Лавка" и "Яндекс.Еда" продолжают кормить и снабжать продуктами горожан, чтобы им не приходилось выходить из дома", - сообщили ТАСС в пресс-службе фудтех-направления "Яндекс.Такси".