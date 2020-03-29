В Москве зафиксировали около 6,8 тыс. отказов по соцкартам пенсионерам 29 марта

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти Москвы сообщили, что по состоянию на 20:00 29 марта было зафиксировано 6,8 тыс. отказов в проезде по социальным картам пенсионерам старше 65 лет. Статистика опубликована в воскресенье в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичам старше 65 лет и студентам временно отменят бесплатный проезд в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. В столице приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Временные меры также коснулись пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Также в сообщении говорится, что по сравнению с 29 марта прошлого года количество пассажиров метрополитена сократилось на 75%, наземного транспорта - на 55%, пригородных электричек - на 34%. Количество ДТП уменьшилось на 84%. Из Москвы в область выехало 28 и 29 марта около 140 тыс. машин.

Департамент транспорта рекомендует пассажирам изучить обновленные правила нахождения в городе, а автолюбителям - соблюдать дистанцию.