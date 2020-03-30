Московские суды общей юрисдикции после указа мэра продолжат работу в режиме выходного дня

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Московские суды общей юрисдикции продолжат работу в режиме выходного дня после указа мэра Москвы об ограничении выхода из дома жителей города. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Мосгорсуда.

"В настоящий момент принято решение осуществлять работу в режиме выходной недели, объявленной ранее президентом. Это значит, что в судах общей юрисдикции Москвы будут работать дежурные судьи и сотрудники аппарата в том количестве, которое будет достаточно для функционирования суда с учетом конкретных обстоятельств. В случае каких-либо изменений в режиме работы судов о них будет обязательно сообщено", - сказали в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. В эти дни во многих регионах РФ будет временно ограничена работа ресторанов, кафе, крупных парков, а также непродовольственных магазинов. В эту неделю людей призывают оставаться дома или на даче, а также как можно меньше контактировать друг с другом. Пребывание на домашнем режиме позволит замедлить передачу вируса и скорость его распространения.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. При этом установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя.