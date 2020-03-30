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Московская хоральная синагога закрывает все молельные залы в связи с режимом изоляции

Кроме того, ранее главный раввин России Берл Лазар призвал иудеев взять на себя дополнительные религиозные обязательства во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Московская хоральная синагога закрывает все молельные залы в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о домашнем режиме самоизоляции, сообщает в понедельник пресс-служба главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы. Покидать квартиру разрешается в случаях обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, выноса мусора. Аналогичные меры будут действовать в Подмосковье.

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"С связи с новым указом мэра Москвы о полной самоизоляции, <...> все молельные залы Московской хоральной синагоги закрываются. Молитвы в миньяне (минимальном количестве молящихся для того, чтобы молитва считалась молитвой всей общины - ТАСС) не будут проводиться вплоть до новых указаний. Вопросы с мацой, вином и мясом на Песах будут решаться в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Ранее главный раввин России Берл Лазар призвал иудеев взять на себя дополнительные религиозные обязательства во время пандемии коронавируса. Он предложил дополнительные пожертвования, пост и молитву. Московская хоральная синагога в связи с коронавирусом ввела предварительную запись на молитвы, а Пинхас Гольдшмидт призвал прихожан соблюдать меры профилактики коронавируса, введенные московским правительством, и уделять особое внимание личной гигиене. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) объявила о том, что еврейские учебные заведения закрываются на карантин в связи с коронавирусом и, по возможности, переходят на онлайн-обучение, а ее президент Александр Борода сообщил журналистам, что организация будет проводить молитвы с учетом ограничений, введенных в столице.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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