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Распространение коронавируса нового типа
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Собянин предложил привлекать частные клиники к лечению больных с коронавирусом

Мэр Москвы попросил премьер-министра Михаила Мишустина дать соответствующее поручение
Мэр Москвы Сергей Собянин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил привлекать частные клиники для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В частности, речь идет о развертывании дополнительной коечной сети, заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Вторая задача по значимости - развертывание сети коек, мобилизация здравоохранения для борьбы с коронавирусом. Это касается как региональных, так и федеральных учреждений. Более того, я бы попросил, чтобы вы дали поручение нам, чтобы мы проработали сеть частных клиник, которые также могут оказать такую помощь", - сказал он, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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