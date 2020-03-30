Собянин предложил привлекать частные клиники к лечению больных с коронавирусом

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил привлекать частные клиники для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В частности, речь идет о развертывании дополнительной коечной сети, заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Вторая задача по значимости - развертывание сети коек, мобилизация здравоохранения для борьбы с коронавирусом. Это касается как региональных, так и федеральных учреждений. Более того, я бы попросил, чтобы вы дали поручение нам, чтобы мы проработали сеть частных клиник, которые также могут оказать такую помощь", - сказал он, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.